Ius Soli: Furlan (FI), legge sbagliata ma onore armi a sconfitti

Agenpress. “La legge sullo ius soli era e resta sbagliata. L’abbiamo contrastata in parlamento e abbiamo bloccato la sua approvazione: è stata una nostra vittoria fermare quest’ultimo assalto della sinistra ma sappiamo riconoscere l’onore delle armi a chi l’ha portata avanti con onestà intellettuale”.

Lo afferma Simone Furlan, membro del comitato di presidenza di Forza Italia e fondatore dell’Esercito di Silvio.

“Molti del Pd – aggiunge Furlan – che a parole dicevano di volere lo ius soli, al momento di votarlo al Senato non c’erano ed erano già partiti per le vacanze natalizie in buona compagnia dei grillini. Ebbene nei riguardi di costoro, che non hanno mantenuto l’impegno preso nei confronti dei loro elettori, proviamo lo stesso disgusto che riserviamo a chi si è fatto eleggere nel centrodestra ma poi ha tradito gli elettori alleandosi con la sinistra”.