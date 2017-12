Ius soli, Maullu (FI): “È la fine di un incubo”

Agenpress. “La mancata approvazione dello Ius soli rappresenta una grande vittoria per tutto il centrodestra, la fine di un vero e proprio incubo. È un colpo durissimo per la propaganda del PD, che in tutti questi mesi ha cercato continuamente di dipingere lo Ius soli come una legge necessaria, assolutamente utile, perfino indispensabile.

In realtà è vero il contrario: con lo Ius soli avremmo assistito a una vera e propria invasione di stranieri in cerca della cittadinanza facile, con tutti i conseguenti rischi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico.

Sul PD e sulla sua retorica strampalata è stata posta una pietra tombale di dimensioni colossali, un vero e proprio macigno che condurrà a un ulteriore calo di consenso e alla definitiva neutralizzazione del partito”.