Renzi: “Come può governare il M5s se non riesce a tenere in vita neanche un albero?”

Agenpress. Governare significa provare a fare le cose per bene. Senza demagogia, senza polemica, senza rabbia. Oggi leggevo che l’amministrazione comunale di Roma sta chiedendo aiuto per la gestione dei rifiuti all’Emilia Romagna: facile fare gli ambientalisti con i termovalorizzatori degli altri, no? E ironia della sorte vuole che l’aiuto venga da Parma dove la polemica contro il termovalorizzatore era stata una delle ragioni della vittoria a Cinque Stelle.

La differenza tra noi e gli altri, alla fine, è innanzitutto nella capacità concreta di governare.

Perché è difficile far credere che riuscirai a gestire le conseguenze di un referendum sull’Euro se quando amministri non riesci a tenere in vita un povero albero di Natale in piazza Venezia (Spelacchio, riposi in pace).

Così Matteo Renzi nella sua e-news polemizza con i M5S