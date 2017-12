WiFi4EU: connessione Wi-Fi gratuita negli spazi pubblici in tutta l’UE

Agenpress. Più della metà (53%) dei cittadini UE che naviga in internet guarda film e serie tv almeno una volta alla settimana. Dal 2018 potranno farlo anche in viaggio.

A maggio 2017 gli eurodeputati hanno approvato nuove regole per permettere agli utenti di guardare, ascoltare e leggere i contenuti online per cui hanno un abbonamento nel paese di origine, in qualunque luogo in UE in cui si trovino per un periodo limitato. Gli stati membri devono applicare le nuove regole nel corso del 2018.

Ma per usufruire al meglio dei contenuti online c’è bisogno di connessioni affidabili e ad alta velocità. WIFI4EU è un programma di finanziamenti per promuovere la connessione Wi-Fi gratuita negli spazi pubblici in tutta l’UE. Gli enti pubblici interessati potrebbero già candidarsi nella prima parte del 2018. L’obiettivo dell’iniziativa WIFI4EU è quello di offrire a più di 6000 comunità locali nell’UE un servizio di Wi-Fi ad alta velocità entro il 2020.

Non dimentichiamoci che da giugno 2017 dovunque ci troviamo nell’UE possiamo chiamare, mandare messaggi e navigare in internet alle stesse condizioni del nostro paese. Inoltre, nella riforma delle telecomunicazioni, i membri della Commissione Industria hanno chiesto prezzi più bassi anche per le chiamate internazionali.