Dal suo nascere fino ad oggi “sempre vincente” la storia politica di Berlusconi

Agenpress. Sì può definire vincente, dal suo nascere fino ad oggi, la storia politica di Berlusconi.

Ha vinto, quando entrando per la prima volta nella scena politica italiana e recando con sé unicamente la sua esperienza imprenditoriale, è diventato (al primo tentativo) Capo del Governo in un’Italia che registrava drammaticamente la crisi morale dello Stato, in seguito alle vicende legate a “Tangentopoli”.

Ha vinto capovolgendo il concetto della vita socio-economica italiana, rinnovando, altresì, il modo di concepire i partiti politici.

Ha vinto difendendo le sue aziende, il Milan, le televisioni e il suo modo di far comunicazione, nonostante gli assedi feroci dei suoi avversari. Ha vinto contro la magistratura, dimostrando la propria innocenza.

Ma, soprattutto, sta vincendo attualmente in quanto dimostra che, nonostante gli abbiano negato l’agibilità politica, ancora decide le sorti del suo partito e dello scacchiere politico italiano. Ha vinto anche nei confronti di Renzi, il quale, per salire al potere, ne ha copiato il programma politico, cambiando i connotati al PD trasformandolo in un partito liberale, annientando, così, tutte le fondamenta storiche su cui poggiava la sinistra italiana.

Ha vinto perché molti politici che lo hanno abbandonato, ora bussano alla sua porta per rientrare in Forza Italia, consapevoli che, se vogliono ancora una poltrona in Parlamento, devono inevitabilmente “cospargersi il capo di cenere”.

Ha vinto perché ancora l’Italia lo aspetta e perché sa che, se parteciperà, in prima persona, alle prossime politiche, confrontandosi con gli altri avversari, in veste di innovatore, qual è per propria indole, certo non sarà sconfitto.

In definitiva, chi ha sostenuto la sua disfatta non ha fatto altro che alimentare la sua prossima vittoria.

Biagio Maimone