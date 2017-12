Migranti. In 24 ore salvati 370 nel Mar Mediterraneo. Sbarcati in 119mila dal 1° gennaio

Agenpress – Nella notte di Santo Stefano 255 immigrati sono stati tratti in salvo in tre operazioni differenti coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. I migranti erano a bordo di un gommone e due barchini. A intervenire, oltre a una unità di Eunavfor Med, anche una nave dell’Ong Proactiva Open Arms, che ha detto di aver soccorso 134 persone, tra cui 36 minorenni. Nella stessa area ha operato anche la nave Aquarius di Sos Méditerranée.

Nel pomeriggio, un nuovo intervento di soccorso nel Mediterraneo centrale. Una nave del dispositivo Eunavformed ha tratto in salvo 115 persone che si trovavano a bordo di un gommone. L’intervento è stato coordinato sempre dalla Guardia Costiera di Roma. Difficili le condizioni in cui è avvenuto il trasferimento dei migranti. Il mare, infatti, fanno sapere gli operatori spagnoli, era in tempesta e le onde alte fino a 5 metri. In totale quindi sono 370 le persone salvate.

Dal 1° gennaio sono 119mila i migranti sbarcati, rispetto ai 180mila del 2016.