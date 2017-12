Santo Stefano. Papa Francesco: “Gesù è scomodo, sfida e provoca coscienze”

Agenpress – In ventimila in piazza San Pietro per la recita dell’Angelus di papa Francesco, che nel giorno della festa di santo Stefano, primo martire della storia cristiana, ha invitato i cristiani ad “accogliere Gesù come Signore detto della nostra vita e a diventare suoi coraggiosi testimoni, pronti a pagare di persona il prezzo della fedeltà al Vangelo”.

“In effetti il messaggio di Gesù è scomodo e ci scomoda, perché sfida il potere religioso e mondano e provoca le coscienze”, e il Gesù del Natale appena festeggiato “è il nostro mediatore e ci riconcilia non soltanto con il Padre, ma anche tra di noi. Egli è la fonte dell’amore, che ci apre alla comunione con i fratelli, rimuovendo ogni conflitto e risentimento. Chiediamo a Gesù, nato per noi, di aiutarci ad assumere questo duplice atteggiamento di fiducia nel Padre e di amore per il prossimo; è un atteggiamento che trasforma la vita e la rende più bella e fruttuosa”.

“Dopo la sua venuta, è necessario convertirsi, cambiare mentalità, rinunciare a pensare come prima. Stefano è rimasto ancorato al messaggio di Gesù fino alla morte. Le sue ultime preghiere: ‘Signore Gesù, accogli il mio spirito’ e ‘Signore, non imputare loro questo peccato’ sono eco fedele di quelle pronunciate da Gesù sulla croce: ‘Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito’ e ‘Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno’. Quelle parole di Stefano sono state possibili soltanto perché il Figlio di Dio è venuto sulla terra ed è morto e risorto per noi; prima di questi eventi erano espressioni umanamente impensabili”.

Ricordando Santo Stefano, il Papa sottolinea che “anche se a prima vista potrebbe sembrare che fra le due ricorrenze non ci sia un legame, in realtà esso c’è, e molto forte. Ieri, nella liturgia del Natale, abbiamo sentito proclamare: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Santo Stefano mise in crisi i capi del suo popolo, perché, “pieno di fede e di Spirito Santo”, credeva fermamente e professava la nuova presenza di Dio tra gli uomini; sapeva che il vero tempio di Dio è ormai Gesù, Verbo eterno venuto ad abitare in mezzo a noi, fattosi in tutto come noi, tranne che nel peccato. Ma Stefano viene accusato di predicare la distruzione del tempio di Gerusalemme. L’accusa che rivolgono contro di lui è di aver affermato che “Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato” .