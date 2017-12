Scilipoti Isgrò (FI): “Stop a provocazione Russia – GB e a ostilità India – Pakistan, rischio guerra atomica”

Tweet on Twitter

Agenpress. “Condanniamo l’invio, avvenuto ieri, di una nave da guerra russa nelle acque territoriali della Gran Bretagna. Invitiamo il Cremlino a fermare immediatamente queste azioni provocatorie che potrebbero destabilizzare l’intera comunità internazionale. Vladimir Putin consideri che la pietra miliare dell’Alleanza Atlantica rimane il principio, dell’autodifesa collettiva, previsto dall’articolo 5 del suo Trattato”. Lo dichiara in una nota l’esponente dell’assemblea parlamentare della Nato, Scilipoti Isgrò.

“Esprimiamo preoccupazione inoltre – aggiunge il presidente di Unione Cristiana – per l’avvio, in queste ore, di nuove ostilità tra India e Pakistan. Invitiamo entrambi i paesi a cercare una soluzione diplomatica, con l’aiuto dell’Onu, evitando così che tale crisi possa trasformarsi in un eventuale conflitto nucleare.

La possibilità di una guerra atomica, che è molto elevata anche a causa della crisi nordcoreana e per una potenziale escalation tra Stati Uniti e Russia in Ucraina e in Siria – conclude il senatore di Forza Italia –, sottolinea la necessità di un cambiamento radicale, che tenga conto dei principi cristiani, delle modalità con cui si svolgono le relazioni tra i paesi del mondo”.