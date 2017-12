Al teatro Lyrick di Assisi l’anno si chiude il 28 dicembre con il musical Il Libro della Giungla – Il viaggio di Mowgli

Agenpress. Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Joseph Rudyard Kipling arriva al teatro Lyrick di Assisi il prossimo 28 dicembre (ore 20) Il Libro della Giungla. Il viaggio di Mowgli, una delle storie che più hanno appassionato intere generazioni di famiglie, in versione musical. Due ore di spettacolo all’insegna del divertimento e dell’amicizia con colpi di scena, musica, balli e scenografie travolgenti. Uno spettacolo per grandi e piccini che saprà divertire e far riflettere sui valori dell’amore e dell’amicizia.

Il Musical – SDT eventi presenta la storia del bambino trovato dai lupi nella giungla ed allevato nel branco, l’amico del cuore dell’Orso Baloo e della pantera Bagheera. Saranno proprio questi ultimi ad accompagnarlo alla ricerca delle sue radici in una giungla densa di pericoli ed insidie. Il serpente Kaa, affamato e pronto ad ingoiare il piccolo Mowgli, la tigre Shere Kan, cacciatore di uomini e il non meno terribile imperatore dei gorilla re Luigi che farà di tutto per rubare i segreti del mondo umano. Due ore di spettacolo all’insegna del divertimento e dell’amicizia con colpi di scena, musica, balli e scenografie travolgenti. Uno spettacolo per tutta la famiglia che saprà divertire e far riflettere grandi e piccoli sui valori dell’amore e dell’amicizia.

Scritto da Tony Labriola e Stefano Govoni, musiche di Tony Labriola e Stefano Govoni, regia di Ilaria Deangelis, coreografie di Sebastiano Lo Casto, con Andrea Manganotto, Juliana Moreira, Francesco Antimiani, Mattia Inverni, Michela Nicole Quartieri, Alessandro Labriola, Stefania Paternò, Davide Monterotti. Corpo di ballo ed ensemble Francesco Alfieri, Luca Contini, Mario di Maggio, Donata Franceschini, Angelo Vignola.