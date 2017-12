Capodanno 2018 in Riviera

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Agenpress. Manca pochissimo all’ultima notte del 2017. Un anno intero da salutare con tutte le cose buone e quello meno e un anno nuovo che si affaccia in cui si riversano tanti propositi e speranze. Il Capodanno 2018 più trendy è di sicuro quello in Riviera. La costa adriatica, celebre per essere la mecca del divertimento estivo negli ultimi anni è diventata anche un polo di attrazione nel periodo invernale.

Non si contano gli eventi spettacolari che da nord a sud investono la riviera romagnola e marchigiana. Tantissimi appuntamenti e ospiti d’eccezione per dare il miglior benvenuto al nuovo anno rendono la Riviera una delle zone più hot per l’occasione.

La città di Cattolica, sul confine tra l’Emilia Romagna e le Marche, ospita un grande evento nel centro storico in compagnia della JBEES Band e a seguire un dj set con Duba e Gale Rock a 360°. Per il primo gennaio immancabile poi il tradizionale Bagno di Capodanno alle 11.00 per i più temerari.

A Gabicce sarà un Capodanno Imperiale 2018 presso la nota discoteca La Baia Imperiale che ospita Rudeejay e Gianluca Motta. Per tutta la sera a disposizione dei presenti un ricco buffet, a mezzanotte uno dei più magici spettacoli pirotecnici e uno show romano divertente.

Riccione ospita quest’anno lo staff di Radio Deejay per la versione On Ice che animerà la serata di Capodanno e il primo dell’anno con musica e intrattenimento.

Nel centro di Rimini grande festa in musica con il concerto di Capodanno di Nina Zilli e Daniele Silvestri, un grande momento di spettacolo.

Per i più piccoli il Capodanno dei Bambini a Fiabilandia con tanti eventi dedicati, laboratori, giochi e balli per chiudere l’anno in divertimento.

Una fine anno a suon di blues invece per Forlì che ospita in piazza i Bluebeaters seguiti da un animato dj set.

A Pesaro si saluterà l’anno vecchio con la musica degli anni Settanta e Ottanta e si accoglierà il 2018 con un grande spettacolo pirotecnico.

Per Fano invece un grande spettacolo con San Costanzo Show “A Far l’Amore Cominci Tu?” presso il Teatro della Fortuna. Festa anche in piazza per la notte più lunga dell’anno con ingresso gratuito.

Ad Ascoli Piceno tanta allegria e divertimento assicurato con il grande party in piazza con Roberto Ferrari di Radio Deejay, Davide Shorty e Ruggero de I Timidi.

Per la città di Senigallia il 2018 sarà accolto sulle note dei Queen e dei Beatles in compagnia di alcune cover band locali, tra spettacolari proiezioni di videomapping.

Capodanno 2018 in Riviera: dove alloggiare

Qualunque sia la festa scelta per celebrare il prossimo Capodanno 2018 tra quelle che animano la riviera adriatica, una buona destinazione per l’alloggio sono gli hotel a Gabicce Mare 3 stelle con ottime recensioni. La nota località infatti si trova proprio al centro tra gli eventi della costa romagnola e quelli della costa marchigiana, una posizione strategica qualunque sia l’appuntamento a cui si voglia partecipare. Inoltre anche in questo periodo dell’anno i prezzi sono ottimi e c’è la possibilità di acquistare pacchetti speciali su misura.