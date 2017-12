Gambarini (FI): “Sui rifiuti doppio fallimento del Movimento 5 Stelle”

Agenpress. “Sui rifiuti il Movimento 5 Stelle ha fallito due volte. La prima a Parma, dove ha vinto le elezioni promettendo di non far aprire il termovalorizzatore, la seconda a Roma, dove ha promesso di risolvere tutti i problemi e invece neppure riesce a gestire la raccolta rifiuti”.

Così l’esponente parmense di Forza Italia Francesca Gambarini, capogruppo al Consiglio comunale di Fidenza, commenta la notizia del prossimo arrivo dei rifiuti di Roma al termovalorizzatore di Parma. “A Parma siamo veramente all’assurdo – sottolinea – . Prima Pizzarotti promette non far accendere l’inceneritore e cavalca l’onda con la venuta di Grillo che grida “per accedere l’inceneritore dovrete passare sul mio cadavere”.

Ora i 5 Stelle fingono di non c’entrare nulla ma sono loro a non aver mantenuto nemmeno una promessa. L’inceneritore, infatti, non solo è partito ma addirittura si prepara ad accogliere rifiuti da Roma, la Capitale d’Italia è emblema dell’incapacità amministrativa dei 5 Stelle dato che la sindaca Virginia Raggi non ne azzecca una”.