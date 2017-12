Ius soli, Bergamini (FI): Mattarella faccia decidere a italiani con voto

Agenpress. “Auguri alla nostra Costituzione che compie 70 anni. E’ curioso osservare che quella sinistra che per anni si è presentata ai cittadini come unica paladina della Carta, oggi rivolga appelli al Colle per far approvare una legge che il Popolo sovrano non vuole.

Il nostro auspicio è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella faccia decidere agli elettori italiani se sono dalla parte di chi dice “sì” allo ius soli o di chi come noi di Forza Italia e di centrodestra dice un chiaro e netto ‘no'”.

Lo afferma in una nota Deborah Bergamini, responsabile comunicazione di Forza Italia.