Ius Soli: Savino (FI), PD vuol far scoppiare guerra per prorogare Camere?

Agenpress. “Come Cuperlo sa bene, la durata di ciascuna Camera può essere prorogata soltanto in caso di guerra. Non vorremmo che per prolungare la legislatura il Pd stia pensando di portare l’Italia in guerra”.

Lo afferma la deputata pugliese Elvira Savino, capogruppo di Forza Italia in Commissione politiche della Ue alla Camera.

“Il Pd e la sinistra se ne facciano una ragione – aggiunge Savino – perché la legge sulla cittadinanza rimarrà quella che c’è adesso. Hanno avuto tutto il tempo di approvare lo ius soli, se non lo hanno fatto è perché non hanno voluto. E soprattutto sono gli Italiani a non volere lo ius soli. La discussione è finita”.