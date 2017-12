Legge di bilancio. Acerbo (Prc): “Spunta regalo a multinazionali. Alla faccia della povertà crescente”

Agenpress. “Tra i regali contenuti nella legge di bilancio spunta un sorprendente regalo del governo Gentiloni al capitale multinazionale – dichiara Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea -.

E’ stata ridotta del 50% la base imponibile sui dividendi provenienti dalle consociate estere di multinazionali italiane presenti in paesi a fiscalità privilegiata. Questi poveretti avevano bisogno di qualche soldo in più e il PD e i suoi alleati non lesinano mai l’assistenzialismo verso lor signori. Questa vergognosa misura non si giustifica nemmeno con la scusa di incentivare gli investimenti, come i super e iper-ammortamenti sui macchinari, che hanno finanziato le imprese private negli ultimi anni.

Questa regalia suscita indignazione in un paese in cui i poveri assoluti sono arrivati a 4,7 milioni e il 20% della popolazione è a rischio povertà”.