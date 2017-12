Fumo. Fumatori il 24% degli uomini e il 15% delle donne. Campania al primo posto

Agenpress – L’esposizione al fumo di tabacco può comportare l’insorgenza di patologie

cronico-degenerative soprattutto a carico dell’apparato respiratorio e cardio-vascolare.

Nel 2016 si stima pari al 19,8 per cento la quota di fumatori di tabacco tra la popolazione

di 14 anni e più. . Rispetto al 2015, si osserva una sostanziale

stabilità del fenomeno.

Forti sono le differenze di genere: tra gli uomini i fumatori sono il 24,8 per cento, tra le

donne invece il 15,1 per cento. L’abitudine al fumo di tabacco è più diffusa nelle fasce

di età giovanili ed adulte. In particolare, tra i maschi la quota più elevata si raggiunge

tra i 25 e i 34 anni e si attesta al 33,5 per cento, mentre tra le femmine si raggiunge tra

i 55-59 anni (20,4 per cento).

La quota dei fumatori di tabacco è più elevata tra chi vive nel Centro (20,7 per cento)

mentre raggiunge il valore più basso tra i residenti nel Nord-est (18,2 per cento). I valori

più alti si osservano in Campania (23,4 per cento), Umbria (22,8 per cento) e Basilicata

(21,5 per cento), mentre i dati più bassi in Calabria (15,9 per cento), Veneto e Provincia

autonoma di Trento (16,2 per cento) e Puglia (17,6 per cento).