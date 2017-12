In Italia, il 17,5% delle famiglie paga un affitto per l’abitazione in cui vive

Agenpress – La percentuale è più bassa nelle Isole (12,7 per cento), mentre vivono in affitto il 16,8 per cento delle famiglie nel Centro, circa il 18 per cento nel Nord e il 19 per cento nel Sud.

La spesa media mensile delle famiglie per capitolo di spesa e cittadinanza dei componenti spesa media per le famiglie che pagano un affitto è pari a 396,37 euro a livello nazionale

ed è più elevata nel Centro-Nord (quasi 450 euro mensili nelle tre ripartizioni) che nel

Mezzogiorno (sotto i 300 euro mensili; 274,18 euro nelle Isole).

Le famiglie affittuarie sono inoltre più diffuse nelle città metropolitane (22,5 per cento)

e nei comuni periferia delle aree metropolitane o con almeno 50mila abitanti (20,9 per

cento) rispetto al 14,0 per cento degli altri comuni fino a 50mila abitanti.

Il 17,7 per cento delle famiglie che vivono in abitazioni di proprietà (quasi 3,3 milioni

di famiglie) pagano un mutuo. Questa voce di bilancio si configura come un investimento

e non rientra quindi nel computo della spesa per consumi; tuttavia, rappresenta

un esborso consistente e pari, in media, a 577,21 euro al mese per le famiglie che lo

sostengono. Sul territorio, tale spesa varia tra i 597,18 euro del Centro e i 486,04 delle

Isole, e raggiunge i 652,07 euro mensili nelle città metropolitane (contro circa 565 euro

mensili nelle altre tipologie comunali).