Lucia Annibali replica a Travaglio che ha twittato: “La legislatura sta per essere sciolta (si spera nell’acido)”

Agenpress – Polemiche sulla frase che Marco Travaglio ha scritto Twitter, “la legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell’acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana”. Gli risponde Lucia Annibali, la donna che con l’acido è stata sfregiata davvero dal suo ex: “Chi, come me, ha conosciuto gli effetti dell’acido, per sua sfortuna, si augura invece che questo non debba mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo”.

Nel maggio del 2016 Luca Varani, ex compagno di Lucia e mandante dell’aggressione con l’acido, è stato condannato a 20 anni di reclusione, mentre gli esecutori albanesi a 12 anni. “La mia è una storia di speranza e tenacia, un messaggio per tutti” avevamo commentato uscendo dall’aula di tribunale. “Vorrei che servisse per chi sta ancora soffrendo e combattendo. È una giornata di svolta, dal passato al futuro. Ora vorrei reinserirmi nella società come una donna normale”.