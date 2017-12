Nel 2017 sempre più bambini vittime dei conflitti

Agenpress. Utilizzati come scudi umani, uccisi, mutilati e reclutati per combattere. E poi ancora stupri, matrimoni forzati, rapimenti e riduzione in schiavitù. I conflitti mietono vittime tra i minori senza alcuna remora e utilizzando le suddette barbarie come normali tattiche di guerra. È quanto emerge dal bilancio Unicef 2017 sui “bambini sotto attacco”.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia mette a fuoco le situazioni in tutte le principali aree di crisi del mondo che vanno dall’Africa al Medio Oriente, fino al Sud Est Asiatico. Iraq, Siria, Yemen, Nigeria, Sud Sudan, Myanmar e molti altri Paesi rispetto ai quali l’Unicef denuncia “un numero impressionante di attacchi, mentre le parti in conflitto hanno palesemente ignorato le leggi internazionali per la protezione dei più vulnerabili”.

Il bilancio indica alcune nazioni in cui i rischi di coinvolgimento dei minori nei conflitti si sono persino acuiti. È così nel Nord Est della Nigeria e in Camerun, qui Boko Haram ha costretto almeno 135 bambini ad agire in attacchi bomba suicidi, un numero 5 volte più elevato rispetto al 2016. Le cose non vanno meglio in Repubblica Centrafricana, dove un rilevante incremento delle violenze ha causato la morte, lo stupro, il rapimento e il reclutamento da parte di gruppi armati di diversi bambini, mentre in Yemen, dopo circa 1.000 giorni di combattimenti, almeno 5.000 bambini sono morti o sono stati feriti, ma il numero reale potrebbe essere molto più alto.

E poi ancora in Somalia, dove nei primi 10 mesi del 2017 sono stati registrati 1.740 casi di reclutamento di bambini; e circa 19.000 sono i bambini soldato reclutati in Sud Sudan dall’inizio della guerra nel 2013. In Iraq e in Siria i minori sono invece usati come scudi umani nelle zone sotto assedio e bisogna ricordare anche i bambini rohingya in Myanmar che hanno sofferto e assistito a terribili e diffuse violenze e sono stati costretti a lasciare le loro case nello Stato di Rakhine.