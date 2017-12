Quasi 5mln di italiani sono poveri. Un milione 292 mila sono minori

Agenpress – Nel 2016, in Italia si stimano 1 milione 619 mila famiglie in condizione di povertà assoluta;

l’incidenza a livello familiare è rimasta sostanzialmente stabile attorno al 6 per

cento negli ultimi due anni (2015-2016).

L’intensità di povertà calcolata per le famiglie mostra una situazione critica sia nel Nord (con un valore pari al 21,8 per cento), sia nel Mezzogiorno (al 20,5 per cento).

Si contano 4 milioni e 742 mila individui poveri (pari al 7,9 per cento dell’intera

popolazione), di cui oltre due milioni risiedono nel Mezzogiorno

(con un’incidenza del 9,8 per cento) e due milioni 458 mila sono donne (7,9 per

cento).

L’incidenza di povertà assoluta è più elevata fra i minori (12,5 per cento), interessando

oltre un milione 292 mila ragazzi: si attesta al 10,0 per cento fra le persone di

età compresa fra i 18 e i 34 anni e raggiunge il suo minimo fra gli ultrasessantaquattrenni

(3,8 per cento).

Le famiglie numerose registrano i valori più elevati dell’incidenza: tra le famiglie con

cinque o più componenti supera il 17 per cento; valori elevati si osservano anche fra

le coppie con tre o più figli (14,7 per cento) e per le famiglie di altra tipologia, con

membri aggregati (10,9 per cento). L’incidenza è più bassa nelle famiglie di e con

anziani: tra le famiglie con due o più anziani è pari al 3,5 per cento, mentre per le

famiglie con anziani soli si attesta al 4,2 per cento, ben al di sotto della media (6,3

per cento – Prospetti 9.6 e 9.7). Rispetto al 2015 le famiglie che peggiorano le loro

condizioni sono sostanzialmente quelle numerose, soprattutto coppie con 3 o più figli

minori (l’incidenza passa dal 18,3 per cento del 2015 al 26,8 per cento del 2016).

Inoltre, l’incidenza della povertà assoluta raggiunge valori elevati per le famiglie in

cui la persona di riferimento è in cerca di occupazione (23,2 per cento) o inquadrata

in una posizione professionale non apicale (12,6 per cento per gli operai o assimilati),

mentre rimane contenuta per le famiglie con persona di riferimento ritirata dal

lavoro (3,7 per cento).

Se si considera il titolo di studio, l’incidenza di povertà assoluta presenta il valore minimo,

pari al 4,0 per cento, per le famiglie in cui la persona di riferimento ha ottenuto

almeno il diploma, mentre sale all’8,2 per cento per chi ha al massimo la licenza

elementare. Anche l’età della persona di riferimento è inversamente correlata con i

valori dell’incidenza di povertà: il valore minimo (pari a 3,9 per cento) si raggiunge

per le famiglie con persona di riferimento ultrasessantaquattrenne.