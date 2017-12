Real estate pronto alla ripresa

Agenpress. Con l’arrivo del nuovo anno il real estate si prepara al grande rilancio non solo grazie alla liquidità che promette di arrivare dai Piani individuali di risparmio (pir).

Nella legge di Bilancio 2018 appena approvata in via definita dal Parlamento, oltre ai Pir immobiliari, ci sono diverse novità che riguardano il settore immobiliare e che puntano a sostenere la ripresa di un comparto che sta dando prova di maturità superando efficientemente la crisi economica.

Tra le novità della Manovra ci sono per esempio la proroga degli incentivi per l’efficientamento energetico oltre alla previsione dell’istituzione, per la prima volta, di un fondo per la demolizione di operare abusive: si tratta in particolare di un fondo, istituito presso il ministero delle Infrastrutture, con uno stanziamento di 5 milioni nel 2018 e altrettanti nel 2019 che servirà ad erogare contributi ai comuni per integrare le risorse necessarie ad interventi di demolizione di opere abusive. Non solo. Nella legge di Bilancio c’è anche una norma che intensifica l’investimento nel settore immobiliare da parte degli enti locali per la messa in sicurezza del territorio, oltre ad una misura che prevede detrazioni fiscali per interventi antisismici e di riqualificazione energetica nelle parti condominiali comuni.

Vi è, inoltre, una disposizione che semplifica i trasferimenti degli alloggi e delle residenze universitarie a fondi comuni di investimento immobiliare. Tutte novità che «puntano a migliorare la messa in sicurezza e l’attrattività del patrimonio immobiliare italiano aumentando l’interesse da parte di investitori italiani e anche esteri», dice Paolo Crisafi, direttore generale di Assoimmobiliare.

Solo dai pir, che con la legge di Bilancio sono stati aperti al settore immobiliare, le stime indicano un impatto positivo di 500-800 milioni di euro già il primo anno. Crisafi sottolinea che si tratta di «risorse che, ci si augura, non solo daranno una opzione in più al risparmiare e aumenteranno il novero delle quotate, ma rafforzeranno anche le piccole e medie imprese non quotate e faciliteranno lo sbarco in borsa di altre realtà». Al di là dei flussi d’investimento previsti, l’inclusione del settore immobiliare tra gli investimenti oggetto dei pir ha avuto l’immediato effetto positivo di riconoscere il settore del real estate come un importante comparto produttivo dell’economia del Paese, sottolinea ancora il direttore generale.

Le previsioni di chiusura del bilancio 2017 sono però di un mercato meno dinamico rispetto al 2016, almeno sul fronte delle comparavendite. Nomisma, in particolare, per il 2017 stima una crescita del 5%, rispetto al +16% fattore registrare un anno prima. L’istituto bolognese ha anche evidenziato un ritorno in territorio positivo della variazione dei prezzi, ma per ora circoscritto solo al territorio milanese, ma destinato ad ampliarsi con la ripresa. Per Scenari Immobiliari in particolare il 2017 si chiuderà con una ripresa media dei prezzi in Italia dello 0,3% nel residenziale e dell’ +1,1% nel commerciale, mentre l’anno prossimo la spinta sarà più forte: +1,1% nel residenziale e +2,1% nel commerciale.

«Si tratta di segnali evidenti di una ripresa che sarà sostenuta anche da interventi normativi che sono il frutto di una collaborazione sempre più fattiva con le forze di governo e con l’opposizione», conclude Crisafi che tra i prossimi interventi urgenti per la ripresa del settore parla della necessità di manutenzione delle norme sulle locazioni, sulle siiq e sui fondi immobiliari, per allinearle a quelle di altri Paesi più evoluti. Oltre a interventi normativi per valorizzare la figura dell’esperto indipendente come avviene a livello globale. «Nella Manovra non c’era ulteriore spazio per questi interventi che, comunque, sono provvedimenti utili a migliorare le regole del settore e che potrebbero renderlo ulteriormente attrattivo agli occhi degli investitori», conclude Crisafi. Novità che il governo potrebbe decidere di inserire in un provvedimento di fine legislatura, ovviamente a carattere ordinario ai fini semplificativi e con invarianza di costi visto l’imminente scioglimento delle Camere.

fonte Milano Finanza