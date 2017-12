Trump: “La Cina fornisce il petrolio alla Corea del Nord”. Foto satellitari lo confermano

Agenpress. Donald Trump attacca la Cina su Twitter, accusandola di continuare a sostenere il regime di Pyongyang. “Colti in flagrante – dichiara il Presidente Usa – . Sono molto deluso che la Cina stia permettendo che il petrolio arrivi in Corea del Nord”.

Il messaggio “via twitter” di Donald Trump arriva dopo che un giornale sudcoreano ha pubblicato foto scattate da satelliti spia Usa, che mostrano petroliere cinesi affiancate a navi cisterna nordcoreane.

“Non ci sarà mai una soluzione amichevole del problema della Corea del Nord se questo continua”, ha aggiunto il presidente che sta trascorrendo le vacanze natalizie in Florida.

Caught RED HANDED – very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!