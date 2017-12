Ztl, ai torinesi vietato spostarsi in città per gli acquisti di Natale

Agenpress. “Si appalesa sempre di più una seria incapacità di governo del Paese, incapacità nel comprendere le ragioni di quanti sarebbero penalizzati da tronfie iniziative del nulla!

Sono le dure affermazioni del direttore generale della Cicas (sindacato datoriale) Giuseppe Mazzullo “visto l’ennesimo colpo inflitto al commercio di vicinato a due giorni dal Natale dall’Amministrazione comunale targata 5 Stelle”.

“Si è verificato ciò che i commercianti temevano e più volte da noi evidenziato nei giorni che hanno preceduto l’inizio delle festività – afferma Mazzullo – e il risultato è stato quello di mettere ulteriormente in ginocchio un comparto che già fatica a riprendersi dagli effetti negativi prodotti dalla crisi”.

Ad essere preso di mira è soprattutto il provvedimento che riguarda la Ztl voluta dall’Amministrazione guidata dalla sindaca Appendino e criticata duramente dagli esercenti del centro cittadino. Le nuove misure sul traffico prevedono il divieto di circolazione ai veicoli fino all’euro 5 diesel compreso, fino a quando il livello di PM10 tornerà a scendere.

“Non bastavano, evidentemente, le concessioni record per nuovi centri commerciali e le nuove regole per la ZTL – sostiene ancora Mazzullo – e l’ultima mazzata agli esercenti è arrivata puntuale come un ‘regalo’ natalizio”. Nei giorni scorsi si era ipotizzata una sospensione dei provvedimenti con l’approssimarsi delle festività ma così non è stato e i torinesi che avevano pianificato di spostarsi per la città per gli ultimi acquisti hanno dovuto rinunciarvi, oppure organizzarsi diversamente. E adesso in molti si chiedono chi risarcirà negozianti e artigiani per i mancati incassi?