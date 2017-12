Centrodestra. Salvini. Non voglio imbarcare “poltronari e riciclati”. Introdurre in Italia una flat tax al 15%

Agenpress – “Se abbiamo l’ambizione di vincere ma soprattutto di governare, non possiamo imbarcare poltronari e riciclati. Lo dirò a Berlusconi”.

E’ la convinzione del segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Radio Padania della futura coalizione di centrodestra, nella quale non ne dovrà far parte “chi ha governato e governa con la sinistra o si è presentato alle Amministrative di giugno contro la Lega, contro il centrodestra e ci sta facendo opposizione nei Comuni o nelle Regioni. Non deve succedere a livello nazionale quanto successo in Sicilia. Lo dirò a Berlusconi”.

Salvini ha parlato anche di Donald Trump, ispirandosi a lui in materia di immigrazione, in particolare nel taglio ai fondi all’Onu, “un ente inutile che aiuta l’immigrazione clandestina, così come l’Unicef che attacca chi si oppone allo ius soli”. “E’ chiaro che ci saranno opposizioni anche dentro il centrodestra: ma l’immigrazione clandestina è un’emergenza, gli aerei li usiamo per riportarla indietro, quando saremo al governo”.

Salvini ha ricordato la recente approvazione della riforma fiscale Usa, che ha “portato le tasse alle imprese dal 35 al 21%”. “Noi vogliamo introdurre anche in Italia una flat tax al 15%”. In generale, per il candidato premier leghista l’obiettivo legate alle elezioni Politiche del 4 marzo è di “restituire lavoro, sicurezza, dignità e diritti” agli italiani.

“Prima gli italiani, poi gli altri”, dice ancora Salvini. Per quanto riguarda “reddito di cittadinanza o di dignità”, proposti da M5S e Berlusconi, Salvini ha detto che “gli italiani chiedono un lavoro, e nel nostro programma non ci sono soldi da dare a destra o a manca ma c’è l’obiettivo di tagliare tasse e burocrazia”.