Donald Trump su twitter punta il dito contro Amazon. “Siano aumentate le tariffe per le spedizioni”

Agenpress. Il presidente americano, su Twitter, ha chiesto che siano aumentate le tariffe ad Amazon per le spedizioni dei loro prodotti, al fine di recuperare i costi a carico del servizio postale pubblico e invita lo “United States Post Office a essere meno stupido e meno povero”.

Le Poste Usa stanno perdendo diversi miliardi di dollari all’anno. Dovremmo far pagare molto di più ad Amazon e ad altri per consegnare i loro pacchi – scrive Trump su twitter.

Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE!