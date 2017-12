Ilva: Savino (FI), incomprensioni Emiliano-Calenda danneggiano Puglia

Agenpress. “Le incomprensioni personali e istituzionali fra il ministro Calenda e il governatore Emiliano stanno danneggiando la Puglia. E’ senz’altro un’ottima notizia che sia stato scongiurato il rischio di spegnimento degli impianti Ilva il 9 gennaio, ma la continua polemica fra i due è davvero stucchevole”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.

“Lavoratori e cittadini pugliesi – aggiunge Savino – chiedono certezze per il futuro. Non è possibile che uno dei più grandi poli produttivi del Sud viva alla giornata, senza che si sappia cosa accadrà il giorno successivo. E il fatto che il ministro per lo sviluppo economico, il presidente della Regione Puglia e il sindaco di Taranto non riescano a trovare un accordo nonostante siano della stessa parte politica, la dice lunga sulle lacerazioni all’interno della sinistra”.