Ministero Giustizia: al via i bandi per le progressioni economiche

Agenpress. Al via da oggi i bandi per i passaggi di progressione economica destinati al personale civile di tutto il Ministero della Giustizia in servizio presso le 4 Amministrazioni: giudiziaria, penitenziaria, minorile e di comunità e quella degli archivi notarili.

La pubblicazione dei bandi giunge all’esito di un proficuo confronto con le organizzazioni sindacali che ha portato alla sottoscrizione della prima ipotesi di accordo il 13 settembre e al definitivo poi, il 21 dicembre scorso.

Si tratta della prima fase delle progressioni economiche programmate con le risorse del Fondo Unico di Amministrazione dell’anno 2017. A queste se ne aggiungeranno altre, nel 2018, come da impegno di spesa già previsto nell’accordo del 21 dicembre.

La pubblicazione odierna segna un importante traguardo. Sono, infatti, le prime progressioni economiche effettuate con modalità selettiva che, come previsto dalla normativa di settore e dai contratti collettivi, unifica criteri, modalità e tempistiche per tutte le quattro amministrazioni del Ministero.

Le progressioni economiche sono un atteso riconoscimento al personale in servizio, da sempre all’attenzione del Ministro Orlando e dell’Amministrazione, che, dopo i percorsi effettuati negli anni passati dall’Amministrazione penitenziaria e da quella minorile, arriva anche per il personale degli uffici giudiziari, aggiungendosi alla riqualificazione già avviata per cancellieri e ufficiali giudiziari e alle future riqualificazioni per il personale tecnico di seconda area del DOG. Oramai una realtà dopo l’approvazione della legge di stabilità per l’anno 2018.

Piani straordinari di assunzioni, quindi, per tutto il Ministero.

Un concorso per assistenti giudiziari concluso, per il quale il DOG sta già procedendo alle assunzioni in questi giorni, e risorse destinate per circa 5.400 unità, di cui 2.600 già assunti. Un serio rafforzamento del personale degli uffici giudiziari.

Risorse per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con il reclutamento di personale civile e di Polizia penitenziaria. Da dicembre 2014 fino ad oggi il DAP ha proceduto all’assunzione di 3.030 agenti di polizia penitenziaria, oltre 30 tecnici di ruolo da impiegare nel Laboratorio Centrale della banca-dati del DNA e gran parte delle 154 unità nei vari profili: 72 funzionari dell’area giuridico-pedagogica, 8 dell’organizzazione e delle relazioni, 6 funzionari tecnici, 14 funzionari contabili e, a breve, si procederà al perfezionamento del contratto per altri 54 funzionari contabili.

L’Amministrazione minorile ha reclutato 296 assistenti sociali, risorse quanto mai necessarie per il supporto al funzionamento degli Uffici di esecuzione penale esterna.

Infine, questi i numeri: oltre 19.000.000 le risorse rese disponibili, 10.454 le progressioni economiche che si realizzeranno con questa prima fase, ben 162 i bandi (61 al DOG, 48 al DAP, 55 alla DGCM, 18 agli UCAN) che sono pubblicati per il personale civile di tutto il Ministero da oggi al seguente link:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_35.page.

Con tali risorse e con questi primi del 2017 sarà interessato il 27% del personale dell’Organizzazione giudiziaria, il 17% di quello civile dell’Amministrazione penitenziaria, il 17 % dell’Amministrazione Minorile e di comunità e il 30 % degli Archivi notarili.

La domanda dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

Per l’Amministrazione giudiziaria la pubblicazione dei bandi odierni segna anche un’altra tappa di attuazione dell’accordo quadro siglato ad aprile 2017.