Musei. Salgono i visitatori. In Italia oltre 13mila biblioteche pubbliche e private

Agenpress – Nel 2016 i musei, i monumenti e le aree archeologiche statali1

aperti al pubblico in Italia sono 459: quasi un istituto (0,8) ogni 100 mila abitanti. .

I musei statali, pari a circa il 9 per cento dell’intero patrimonio museale nazionale,2

hanno registrato, rispetto all’anno precedente, ben quattrodici nuove unità. I visitatori

hanno fatto registrare un incremento di oltre 2 milioni e 200 mila presenze, passando

dai circa 43 milioni nel 2015 agli oltre 45 milioni e mezzo nel 2016.

Nelle regioni centrali, dove si trova il 38,3 per cento dei musei statali, con il 60,5 per

cento dei visitatori, spiccano i numeri del Lazio, con oltre 20 milioni di ingressi (19,1 dei

quali nella sola provincia di Roma) e della Toscana, con un numero di visite di poco superiore ai 6 milioni (5,8 dei quali nella sola provincia di Firenze).

Sempre al Centro, per la presenza a Roma e Firenze di grandi poli di attrazione, come il Circuito Colosseo, Foro

Romano e Palatino, Castel Sant’Angelo, gli Uffizi e il Circuito del Museo degli Argenti,

Museo delle Porcellane e Giardino di Boboli, si raggiunge il più alto numero di visitatori

per istituto: oltre 156 mila, contro una media nazionale di circa 99 mila.

Gli archivi di Stato,3 negli anni, rimangono stabili a 101 unità e, assenti in Valle d’Aosta,

si concentrano maggiormente in Toscana (10), Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia. Nel 2015 hanno avuto accesso ai materiali e svolto ricerche oltre 274 mila utenti,

poco più di 2.700 in media per istituto.

Nel 2016 le biblioteche pubbliche e private sono 13.693, cioè 22,6 unità ogni 100 mila

abitanti. La distribuzione territoriale di queste strutture presenta elementi di forte differenziazione fra regioni: la Lombardia detiene il primato, con 2.200 biblioteche; seguono il Lazio (con 1.290) e il Piemonte e l’Emilia-Romagna (con valori superiori al migliaio).

Nelle regioni del Nord, dove insistono complessivamente 6.679 biblioteche, il rapporto tra

il numero di strutture e gli abitanti è pari a 24,1 ogni 100 mila abitanti. Nel Mezzogiorno,

con 4.092 biblioteche, il rapporto scende invece a 19,7 istituti ogni 100 mila abitanti.

Delle 46 biblioteche statali, 22 si collocano nella ripartizione del Centro. Nel 2015 i

frequentatori complessivi, in aumento rispetto al 2014, sono oltre 1 milione e 500 mila.

Il numero più elevato di strutture si trova nel Lazio, che ne conta ben 15.