Nasce la Margherita 2.0, “Civica Popolare”, lista guidata da Beatrice Lorenzin, a sostegno del PD

Agenpress – Nasce una nuova lista di aggregazione di piccoli partiti, “Civica Popolare”, che sosterrà “l’area politica che ha supportato fino in fondo i governi di questa legislatura”.

Una riedizione della Margherita 2.0, con Beatrice Lorenzin nel simbolo e le varie sigle ben presenti sotto il richiamo civico popolare.

E’ formata Alternativa Popolare, Centristi per l’Europa, Democrazia Solidale, Italia popolare e Italia dei Valori con l’obiettivo, si legge in una nota, “di dare vita ad una lista che è il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione popolare europeista e riformista, per fronteggiare ogni deriva populista e proseguire sul sentiero della ricostruzione civile, sociale e materiale del Paese”.

“Obiettivo fondamentale – si legge ancora nella nota – sarà combattere le crescenti disuguaglianze; risollevare la condizione sociale ed economica del ceto medio; sostenere le famiglie e le imprese”.

La lista si pone perciò a sostegno dell’area politica che ha supportato fino in fondo i governi di questa legislatura; sarà guidata da Beatrice Lorenzin; avrà come denominazione “Civica Popolare” e nel simbolo una margherita che simboleggia la convergenza di diverse sensibilità su un progetto politico al servizio del Paese”.