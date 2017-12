Previsioni meteo per Capodanno

Agenpress. Le correnti fredde provenienti dai settori nord-orientali stanno portando la neve fino a quote basse sia lungo l’Adriatico che al Sud Italia, mentre al Nord e lungo il settore tirrenico il tempo è più stabile.

Per il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, ci aspettiamo tempo prevalentemente stabile ma con nuvolosità in aumento sull’Italia per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Notte di San Silvestro con prime precipitazioni al Nord e sulla Toscana con neve a quote medie sulle Alpi.

Giorno di Capodanno che dovrebbe vedere il transito della perturbazione su tutta la Penisola con piogge e acquazzoni sparsi specie al Nord-est e lungo il Tirreno. Neve sulle montagne a quote medio-basse.