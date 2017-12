Scilipoti Isgrò (FI): “Governo chiarisca su bombe fabbricazione italiana lanciate in Yemen”

Agenpress. “Se la notizia fosse confermata sarebbe grave. Leggiamo con preoccupazione sul “New York Times” che alcuni ordigni, lanciati dall’Arabia Saudita contro lo Yemen, sarebbero stati prodotti in uno stabilimento in Sardegna. Il quotidiano americano sottolinea come il governo italiano, nonostante le rassicurazioni fornite sull’assenza di attività illegali, continuerebbe a violare il divieto di vendere armi a paesi coinvolti in conflitti”. Lo dichiara in una nota l’esponente dell’assemblea parlamentare della Nato, Scilipoti Isgrò.

”Invitiamo il premier Gentiloni e il ministro della Difesa Pinotti – aggiunge il senatore di Forza Italia – a chiarire quanto sta accadendo e a interrompere, nel caso in cui le informazioni divulgate dal quotidiano statunitense corrispondessero alla verità, ogni attività illecita.

L’esecutivo – conclude il presidente di Unione Cristiana – tenga in adeguata considerazione l’articolo 11 della Costituzione che ci ricorda che il nostro paese “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.