Fusione Anas-Fs, Delrio: “Sarà un orgoglio per l’Italia”

Agenpress. “Siamo di fronte ad un unico grande gruppo che ha l’obiettivo di creare sinergie e stimolare gli ingenti investimenti che il governo ha messo a disposizione – dichiara il Ministro dei Trasporti Delrio – nel giorno dell’ingresso di Anas in Ferrovie”.

“Parliamo di diverse decine di miliardi per infrastrutture e la rete di connessione: un’ enorme mole di risorse pari a poco più di 100 miliardi di euro in dieci anni. Noi dovevamo rendere più efficiente questa macchina che crea lavoro, investimenti, sviluppo. Perché uno dei nodi del nostro Paese sono state per anni le interferenze che si frappongono al completamento di opere importanti come strade o ferrovie. Ora abbiamo la possibilità di far valere una progettazione integrata. L’avere un’unica grande azienda che si occupi di tutti i passaggi, ci permette di non ragionare con temi e teste separate – aggiunge Delrio -“.

“Anas diventa a tutti gli effetti una società del gruppo Fs, al pari, ad esempio, di Rfi. Ci saranno sinergie, come quella di successo già sperimentata da Rfi con Italferr. E Anas esce dal perimetro pubblico ottenendo una maggiore flessibilità degli investimenti”. “Avremo una maggiore velocità dei contratti di programma e maggiore qualità delle opere realizzate. Punteremo sulle nuove tecnologie. Fs-Anas sarà un orgoglio per l’Italia: è uno dei gruppi più importanti in Europa per chilometri di rete e fatturato – conclude Delrio -”.