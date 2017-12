Ilva: Savino (FI), Puglia paga prezzo sfida personale Emiliano-Calenda

Agenpress. “E’ assurdo che il governatore della Puglia Emiliano continui a rilasciare dichiarazioni e interviste per interloquire con il ministro dello Sviluppo economico Calenda e che le due Istituzioni, Regione e Governo, non si incontrino per trovare una soluzione definitiva per l’Ilva.

L’interesse della Puglia e dei pugliesi non può essere sacrificato per i capricci dei singoli ma purtroppo finora è prevalso un atteggiamento irresponsabile”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.