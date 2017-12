La regione Emilia Romagna accoglierà i rifiuti di Roma

Agenpress. Lo ha annunciato il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini. “Lo facciamo – dichiara – per solidarietà istituzionale e senso di responsabilità di fronte a difficoltà che non possono continuare a ricadere sui cittadini”. L’impegno per l’Emilia Romagna non supererà i 43 giorni .

Saranno i termovalorizzatori di Parma, Modena e Granarolo a smaltire non più di 15mila tonnellate complessive (5mila per ogni impianto) di rifiuti indifferenziati provenienti dalla Capitale.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha voluto ringraziare il presidente Bonaccini “per l’aiuto che ha voluto dare a Roma”.