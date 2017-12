Luigi Di Maio: “Se il M5S otterrà solo una maggioranza relativa pronti a intese se necessario”

Agenpress. “Se il M5S otterrà solo una maggioranza relativa – dichiara Luigi Di Maio – non lasceremo l’Italia nel caos e già la sera del voto rivolgeremo un appello a tutte le forze politiche e avvieremo consultazioni dichiarando le nostre priorità politiche e non daremo spazio a nessun mercato delle poltrone.

Ora abbiamo esperienza di governo. Sappiamo che in Italia i cambiamenti sono possibili, ma non da un giorno all’altro. Perciò ogni punto del nostro programma è collegato a una tabella di marcia. Amministriamo 46 comuni, dove abbiamo ridotto l’indebitamento del 30 per cento. Roma è in difficoltà da decenni, ma per la prima volta governa una forza politica che non crea nuovi debiti. In un anno abbiamo rimesso in ordine il bilancio, senza ridurre le prestazioni sociali. E ora siamo ripartiti. È logico che molte lobby si ribellino ai risparmi – conclude Di Maio -“.