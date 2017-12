Di Maio detta le regole. Si alleanze, 100mila euro di multa per i voltagabbana. Indagati candidati

Agenpress – “Apriamo ufficialmente le candidature per le Parlamentarie, che si terranno intorno a metà gennaio. Per poterci presentare alle elezioni ci siamo dovuti dotare di un nuovo Statuto e di un nuovo Codice Etico. E’ ora di pensare in grande. E’ ora di andare al governo e fare quello che i partiti non hanno mai avuto la libertà di fare”.

Lo ha annunciato Luigi Di Maio, candidato premier per il M5S che per le sole “sfide dirette”, le porte ad esponenti della società civile non iscritti, riprendendo una linea già preannunciata da Silvio Berlusconi e dal Pd e imprimendo una modifica-chiave nelle regole per le candidature che saranno ufficializzate “ad horas”. Cambieranno, inoltre, i codici di comportamento per gli eletti e il non-Statuto e ci sarà una stretta “esemplare” sui voltagabbana: una multa da 100mila euro.

“Si tratta di una rivoluzione copernicana finalizzata a un obiettivo: competere con tutte le armi a disposizione, nei collegi uninominali, con centrodestra e centrosinistra”, ha aggiunto Di Maio.

Alle elezioni 2018, intanto, il Movimento candiderà nell’uninominale anche persone che “si sono distinte per professionalità e competenza” nella società civile e che si sono “avvicinate” ma non iscritte. Non era mai accaduto,i candidati esterni saranno comunque soggetti a parlamentarie, ma la mossa rischia di provocare una dura reazione dell’ala ortodossa.

Nel nuovo Statuto compare in maniera strutturata la figura del capo politico, carica elettiva della durata di 5 anni, rinnovabili con nuova elezione fino a un tetto di dieci anni. Il rinnovo, si precisa nel Movimento, non e’ automatico e non va legato a Luigi Di Maio che, fra 5 anni, tra l’altro vedrà scadere i due mandati consentiti dal Movimento. Ma la svolta, anche in questo caso, è rivoluzionaria. E sebbene l’elezione del “capo” avvenga online avvicina il M5s ai partiti tradizionali.

Scompare l’obbligo a non associarsi con altri partiti per gli eletti del M5S. Stando al nuovo Codice Etico, i futuri parlamentari devono infatti “compiere ogni atto funzionale all’attuazione del programma del Movimento, ma per loro sparisce l’obbligo di associazione ad altri gruppi previsto nel Codice di comportamento del 2013”. In questo modo viene meno l’ostacolo regolamentare alla possibilità del M5s di fare alleanze.

I candidati del Movimento 5 Stelle devono “rinunciare alla propria candidatura nel caso in cui, avuta notizia dell’esistenza di un procedimento penale a proprio carico, emergano elementi idonei a far ritenere la condotta lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del MoVimento 5 Stelle, a prescindere dall’esito e dagli sviluppi del procedimento penale accettando, ora per allora, le determinazioni che sul punto gli Organi dell’Associazione a ciò deputati riterranno di esprimere”.

Viene introdotto “un contributo mensile di euro 300 destinato al mantenimento delle piattaforme tecnologiche che supportano l’attività dei gruppi e dei singoli parlamentari” per chiunque si autocandidi alle Parlamentarie. Un’idea che è già stata ribattezzata “tassa Rousseau”.