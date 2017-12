Di Maio. I partiti di sinistra hanno fallito, centrodestra bolla di sapone. Noi pronti ad intese

Agenpress – I partiti di sinistra, “hanno completamente fallito. Portano la responsabilità del conflitto di interessi con le banche, non hanno avviato la ripresa economica e hanno eroso il diritto al lavoro. Ci hanno tolto la fiducia nel futuro. Non nascono più bambini”.

Lo afferma il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, in un’intervista al quotidiano tedesco Die Welt riportata da Repubblica, nel corso della quale spiega che con una maggioranza relativa ma non assoluta, “non lasceremo l’Italia nel caos e già la sera del voto rivolgeremo un appello a tutte le forze politiche e avvieremo consultazioni dichiarando le nostre priorità politiche e non daremo spazio a nessun mercato delle poltrone. Non mi piace parlare di coalizioni, poiché sono costruite a tavolino”.

“Siamo frequentemente bollati come populisti, ma non lo siamo. Perseguiamo obiettivi politici tradizionalmente ascritti alla sinistra, ma anche obiettivi liberali. La destra è il nostro principale avversario politico”, e “il centrodestra è una bolla di sapone. Se assieme non otterranno la maggioranza, la sera stessa delle elezioni si separeranno. Berlusconi non va sopravvalutato: ha solo un partito del 15%”.

Sull’uscita dall’euro, “in precedenza questo aveva la priorità, ma l’equilibrio nei tavoli negoziali europei si è spostato. Sono fiducioso che ci sarà un dialogo. Il referendum rimarrebbe l’ultima ratio, qualora non fossimo ascoltati”.