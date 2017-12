Spari in strada: Savino (FI), Governo rafforzi presenza forze ordine in Puglia

Agenpress. “Sarebbe certamente auspicabile che il Governo, oltre che a pensare ai voli umanitari per gli immigrati africani in Italia e alle missioni di militari italiani in Africa, potenziasse anche la presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio e in particolare in Puglia, la cui criminalità organizzata non è affatto meno temibile delle altre mafie”.

Lo afferma Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia e membro della Commissione parlamentare Antimafia.

“La sparatoria odierna nel centro storico di Bitonto – aggiunge Savino – è un fatto gravissimo di per sé e lo è ancora di più per la tragica morte di una passante che si trovava lì nel momento dell’agguato, una signora anziana che addirittura sarebbe stata utilizzata come ‘scudo’ umano. La sicurezza è uno dei punti fondamentali del programma del Presidente Berlusconi e del nostro prossimo governo dopo che avremo vinto le elezioni”.