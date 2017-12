Discorso Mattarella. Gentiloni: #GraziePresidente. Meloni: non ha mai pronunciato la parola Patria.

Agenpress – “Fiducia nell’Italia che va verso le elezioni, richiamo alla memoria e alla visione del futuro, invito alla responsabilità della politica #GraziePresidente”, afferma il premier Paolo Gentiloni, che ha telefonato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver ascoltato il suo discorso di fine anno.

“Discorso bello e condivisibile”, replica Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico. “Il Presidente della Repubblica ha accompagnato con equilibrio e senso delle istituzioni questa fase e a lui va il sentito ringraziamento mio e di tutto il Partito Democratico”.

Di “discorso di fine anno largamente condivisibile”, parla il presidente di fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Significativo il richiamo alla sovranità popolare e al sacrificio compiuto dai ragazzi che hanno combattuto la Grande Guerra per consegnarci una Nazione unita, libera e sovrana. Dispiace però che il Presidente in tutto il suo discorso non abbia mai pronunciato la parola Patria. Perché oggi come in passato è tramite la difesa della Patria che si difende la sovranità popolare e l’interesse nazionale, cosa che l’Italia ha colpevolmente smesso di fare da più di sei anni. Per fortuna le cose cambieranno presto con Fratelli d’Italia al governo”.