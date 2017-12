Grillo. Io ancora Garante, Movimento sta diventando adulto. Sarò un po’ defilato, un po’ diverso ma ci sono

Agenpress – “Stiamo diventando adulti. Dovete anche avere pazienza. Stiamo diventando adulti. Stiamo passando la fase da bambino e stiamo diventando adulti con una nuova società di cui io sono ancora il garante. Una nuova società che dà la possibilità adesso di farle parlamentarie e quindi selezionare le persone in modo più limpido, trasparente e regolare senza avere processi, contro processi. Mi sembra un fatto interessante”.

Lo afferma Beppe Grillo nel suo “contro discorso” di fine anno sul blog. “Abbiamo fatto una nuova associazione di cui io sono ancora il garante, perché era un po’ confusa. Stiamo diventando adulti, dovete avere pazienza. “Sarò un po’ defilato, un po’ diverso ma ci sono, e soprattutto sono “l’elevato””.

“Se non saremo eletti questa volta dovremo pensare a delle elezioni per eleggere un popolo nuovo”.

“Ci aspetta un mondo di cui bisogna stare molto attenti ma non spaventatevi e soprattutto niente ci può spaventare dopo 5 anni di questa legislatura in Italia”.

“Abbiamo questa voglia di eternità. Abbiamo questo virus dell’eternità che non vuol più morire nessuno. E coltiviamo questa agonia fino a 120 anni. Ma io non lo so se il mondo deve andare verso gli anziani quando metà mondo, oggi, ha un’età sotto i 25 anni. L’aspettativa di vita aumenta ma l’aspettativa di vita sana diminuisce, quindi andiamo nell’agonizzare la nostra vita per tanto tempo. Io non so se sia meglio o peggio. Allora dobbiamo progettare qualcosa. ”

“Io non lo so che cultura sarà, ma io sono curioso e la curiosità è vita! Mi piace vedere questa trasformazione antropologica di cui siamo testimoni e non ce ne rendiamo conto. Quindi avremo flussi di persone, di cose, di dati, di energie che dovremo contenere e controllare per l’amor di Dio! Ma è un mondo così straordinario! E vivremo di più, avremo più tempo libero. Il lavoro, l’automazione, ci toglierà un po’ di lavoro e un giorno potrà servire a qualcosa la tecnologia”.

“Noi andiamo avanti con il Reddito di cittadinanza che viene copiato miseramente ma benissimo, che ci copino! Quando vieni copiato vuol dire che l’originale è meglio. Tenetelo presente per tutte le cose (guardate la settimana enigmistica).

Quindi abbiamo un sacco di cose da completare da progettare: lavori che arriveranno, robotica…

E poi dobbiamo stare attenti perché abbiamo una velocità con cui competere che non è la nostra.

Se vi ricordate il 6 di maggio del 2010 ci fu il pericolo che è tutta l’economia, tutta la finanza del mondo si bloccasse per due algoritmi erano andati in conflitto. Ci sono algoritmi che in una

frazione, in un nanosecondo speculano un pochino lì, un pochino lì e migliaia di algoritmi fanno i soldi tutti i giorni. Due algoritmi erano entrati in conflitto e si stava bloccando il risparmio non solo di gente e di persone, ma un risparmio di una popolazione o magari di un continente, chi lo sa?, di una nazione non lo so. E è stato evitato il disastro finanziario da un bancario scarsissimo in 5 secondi, e bastava che ritardasse 5 secondi e sarebbe scoppiato questo casino, questa bolla

incredibile. Salvò la finanza nel 2010 e bastava un secondo in più”.

“Dobbiamo noi mettere le persone in condizione di avere degli strumenti per decidere della

loro vita. Quindi un reddito, un giorno sarà invece che di cittadinanza sarà

universale, come lo stanno facendo a Zurigo che danno 2500 franchi a tutti: i piccoli, vecchi, giovani, vecchi, ricchi, poveri, a tutti! Stanno facendo questo esperimento perché il reddito è quello che ti inserisce o ti disinserisce nella società, non è il lavoro”.

Allora se c’è la volontà politica, bisogna cominciare a dire a che cosa serve la politica!

Abbiamo un’offerta di smart city, di tecnologie incredibili, di sensori messi da tutte le partite. Passi per una strada di Dubai e tutti gli oggetti sono collegati e sanno dove sei e cosa fai. Vai sotto una palma c’è una foglia che ti guarda così. Non hai scampo, come ti muovi dai un’informazione.

E allora queste informazioni creano il futuro prima, sanno già il futuro prima, sanno come ti muovi. Quindi si rischia che un algoritmo ti blocchi l’energia di casa tua perché tu hai pensato solamente di andare da un concorrente a un altro.

Quindi è un mondo in cui bisogna stare molto attenti e io spero di non avervi spaventato. A noi non c’è niente che ci può spaventare dopo che abbiamo fatto cinque anni di politica in questo paese. Non c’è più niente che ci possa spaventare. Andremo avanti e se non

saremo eletti questa volta allora dovremo pensare a delle elezioni per eleggere un popolo nuovo. Auguri! Vi abbraccio in una maniera strepitosa questa volta! Lo dovete sentire fisicamente.

E io ci sono! Sarò un po’ defilato, un po’ lì, ma io sono sopra perché io sono l’Elevato. BUON 2018 A TUTTI!”