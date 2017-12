Iran. Il regime impone il velo. Arrestata la ragazza che si ribella

Agenpress – E’ stata arrestata la giovane ragazza che aveva sfidato il regime islamico che impone il velo alle donne, facendosi riprendere in una strada del centro di Teheran a volto scoperto e con i capelli sciolti sulle spalle, sventolando un drappo bianco simbolo di white wednesday (mercoledì bianco).

Aveva aderito alla campagna lanciata da Masih Alinejad, attivista iraniana, 38 anni, vive in esilio fra Londra e New York, che aveva scritto “ESSERE donna in Iran è una battaglia continua. Devi lottare ogni giorno per affermare diritti basilari”.

Masih è una giornalista che in patria, veniva continuamente offesa “Zitta tu. Prima di parlare sistemati i capelli”.

A denunciare il fatto Masih Alinejad, fondatrice di My Stealthy Freedom, un movimento che si batte sui social per affermare il diritto delle donne di scegliere il proprio abbigliamento contro le stringenti regole imposte dal governo. Si susseguono, represse dalla polizia, le proteste in Iran contro il carovita e le mancate riforme economiche e sociali.