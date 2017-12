Mattarella. Gasparri (FI). Ha evidenziato difficoltà e lacune nella ricostruzione delle zone terremotate

Agenpress – Le parole del presidente Mattarella “di saggezza e di richiamo ai principi della Costituzione e al ruolo decisivo delle nuove generazioni, di cui invoca una più ampia partecipazione alla vita politica e democratica, fanno però rilevare alcuni dei problemi principali della nostra agenda.

Lo dichiara il sen. Maurizio Gasparri (FI), vicepresidente del Senato, che sottolinea il “ruolo da arbitro e da garante quello che il Presidente della Repubblica si è giustamente ritagliato nel suo messaggio di fine anno, rimettendosi alle scelte che gli elettori finalmente tra qualche settimana potranno fare grazie alla nuova legge elettorale, omogenea per i due rami del Parlamento come lo stesso Mattarella aveva auspicato”.

“Mattarella, pur nella sua prudenza, non ha potuto non evidenziare per quanto riguarda le zone dell’Italia centrale colpite dal terremoto ‘difficoltà e lacune nell’opera di ricostruzione’. Questo monito dovrebbe far riflettere chi doveva fare e non ha fatto ed ha lasciato migliaia di italiani, anche in questo periodo di festività, in condizioni di grave abbandono”.