Berlusconi. L’euro ha dimezzato i risparmi degli italiani. Terremoto. Popolazioni deluse

Agenpress – ” L’introduzione dell’Euro con quelle modalità e a quei valori improvvidamente accettati da Prodi, ha dimezzato i redditi e i risparmi degli italiani. Direi però che i grandi nodi rimangono da sciogliere, e gli italiani oggi sono più scettici e più delusi, dopo quattro governi della sinistra che non sono stati scelti dai cittadini”.

E’ quanto ha detto Silvio Berlusconi in una intervista a Franco Bechis, sottolineando come sull’Europa “i nostri governi non hanno saputo tutelare gli interessi dell’Italia. Quello che l’Italia dovrà fare sarà chiedere di ripensare radicalmente il modello di integrazione europea, passando dall’Europa dei burocrati all’Europa dei popoli. Se vogliamo che l’Europa abbia un futuro e che per l’Italia torni ad essere un’opportunità e non un problema si dovrà passare dall’attuale Europa dei burocrati all’Europa dei popoli”.

Berlusconi ha parlato anche di terremoto e della delusione delle “popolazioni dell’Italia centrale colpite dal terremoto, che – a differenza di quanto avvenne nel 2009 all’Aquila quando governavamo noi – oggi a due anni dal terremoto non riescono ancora ad avere un tetto sicuro e non vedono ripartire la ricostruzione?”.