Grazie alla Rai Maratea può finalmente diventare Patrimonio Mondiale dell’Umanità

Agenpress. Si chiama Domenico Cipolla il Sindaco di Maratea che, da ieri, è il più conosciuto d’Italia. Maratea e la Basilicata, una Regione che, grazie al film dal titolo “Basilicata Coast to Coast”, di qualche anno fa, ha potuto far conoscere la bellezza di quei luoghi, ancora incontaminati.

La notte di Capodanno, prodotta da Rai 1, ha battuto tutti i record di ascolti. Quasi 10 milioni di spettatori, il 55 per cento degli italiani e tanti stranieri, attraverso il satellite, hanno visto esibirsi, su un palco di grandi dimensioni, i più celebri cantanti italiani e stranieri.

Maratea Patrimonio mondiale dell’umanità? Ora si può fare! La Regione Basilicata ha saputo valorizzare rapidamente, grazie alla Rai, la bellezza incontaminata di questa meravigliosa cittadina che si affaccia sul Mar Tirreno. Cinque ore di spettacolo mozzafiato, condotto con maestria da Amadeus, che ha diretto stelle del calibro di Patty Pravo, Emy Stewart e Romina Power che, con il grande Albano, ha regalato al Mondo l’immagine di un’Italia pronta per il futuro.

Un grande spettacolo utile a dare speranza ai giovani, ad infondere loro la fiducia in un Paese dove il lavoro, come dichiarato dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, è il valore più importante, esattamente come riportato nell’Omelia di Papa Francesco che, qualche ora fa, ha ringraziato il nostro Presidente della Repubblica per le sue parole.

Lo spettacolo, i luoghi più suggestivi d’Italia, come Maratea, genereranno lavoro ed occupazione: la Cultura e l ’Ambiente che questo Governo ha saputo valorizzare anche in Liguria, nella splendida Portofino, divenuta Parco nazionale grazie anche ad un progetto di Green Carpet unico al Mondo.

Maratea, da oggi, è una realtà internazionale ed un ringraziamento va dato alla Regione Basilicata ed a chi ha promosso questa iniziativa. Spettacolo, Cultura, Arte, Musei straordinari, monumenti di valore immenso e chiese suggestive: questa è l’Italia!

Un appello ai giovani: puntate su questi valori per generare lavoro e futuro.

Sandra Bracco

fonte agenpress.it