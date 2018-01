Mattarella scrive al Papa. Fomentare la paura verso i migranti non aiuta la causa della pace

Agenpress – “Nel rammentare che le migrazioni interessano oltre 250 milioni di persone nel mondo e che, per le diverse motivazioni all’origine dei flussi, il fenomeno impegnerà ancora per decenni a venire la comunità internazionale, il suo messaggio opportunamente esorta tutti a contemplare i migranti e i rifugiati con uno sguardo più attento e “carico di fiducia, come opportunità per costruire un futuro di pace”.

E’ un passaggio del messaggio di auguri che il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella ha inviato a Papa Francesco, a commento del suo intervento alla 51° Giornata Mondiale della Pace, intitolato “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. “Fomentare la paura” verso i migranti “non aiuta la causa della pace”.

“Le parole di Vostra Santità ci invitano a mutare prospettiva e a immedesimarci nelle aspettative dei migranti, che rischiano sovente la loro stessa vita pur di tentare un approdo in porto sicuro, sforzandoci di immaginare e apprezzare il “carico di coraggio, capacità, energie e aspirazioni, oltre ai tesori delle loro culture native” che li sospingono in direzione dei nostri Paesi. Tale sguardo contemplativo coglie anche lo spirito di sacrificio di persone e comunità che aprono le porte ai migranti, nonché il sano discernimento dei governanti che riservano loro la massima accoglienza compatibile con le esigenze del bene comune e delle comunità locali. Viceversa, fomentarne la paura non serve la causa della pace”.

Le parole del Papa “ribadiscono che tutti gli uomini, quali membri di una sola famiglia, hanno uguale diritto ad usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è universale”.

“Il Papa stimola la Comunità internazionale ad attuare una strategia fondata sui quattro pilastri di accoglienza, protezione, promozione e integrazione, e declinata nei due Patti globali sulle migrazioni e sui rifugiati che le Nazioni Unite sono chiamate ad adottare nel 2018”.

Mattarella condivide anche “l’aspirazione alla realizzazione della promessa della pace, che si attua promuovendo nelle nostre città la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia e riaffermando con forza l’obbligo di rimanere vigili e reattivi di fronte alle perduranti, gravi lesioni della dignità umana cui spesso assistiamo. Per questo, in occasione della Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù ho voluto ricordare che a fianco della schiavitù tradizionale troviamo oggi altre forme di assoggettamento e sfruttamento, quasi sempre collegate alla tratta dei migranti”.