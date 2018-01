Iran. 22 morti, 450 arresti. Rischio pena di morte per “guerra contro Dio”

Agenpress – Le vittime sono almeno 22, nove persone sono state uccise nella notte tra lunedì e martedì nel corso delle proteste antigovernative in Iran: lo riporta la Tv di Stato del Paese. Sei persone sono morte nell’assalto di un comando di polizia a Qahdarijan. A quanto pare i manifestanti volevano impadronirsi delle armi custodite nella palazzina. Sotto i colpi dei Pasdaran, invece, nella cittadina di Khomeinishahr sono stati uccisi un bimbo di 11 anni e un 20enne.

Le forze di sicurezza hanno respinto “dimostranti armati” che cercavano di prendere d’assalto stazioni di polizia e basi militari. Alcuni arrestati potrebbero essere accusati di “Moharebeh” (“guerra contro Dio”), un reato che prevede la pena di morte.

Sono 450 i manifestanti arrestati da sabato scorso, 30 dicembre, per le proteste in Iran. Lo riferisce il vicegovernatore per la sicurezza di Teheran, Ali Ashgar Nasserbakht, citato dall’agenzia semiufficiale iraniana Ilna. Secondo questo bilancio, 200 persone sono state arrestate sabato, 150 domenica e 100 nella giornata di lunedì. Le proteste contro il carovita, sfociate poi in manifestazioni antigovernative, sono cominciate mercoledì 27 dicembre.

I nemici dell’Iran “hanno rafforzato l’alleanza per colpire le istituzioni islamiche” del Paese durante i recenti incidenti. Lo ha detto la Guida suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, nel primo intervento dall’inizio delle proteste. “Con i diversi strumenti come denaro, armi, politica e sistemi di sicurezza, i nemici hanno provato a minare il sistema”, ha aggiunto.

Le autorità hanno bloccato, anche se “solo temporaneamente”, l’accesso ai social network, in particolare Telegram e Instagram, usati dai manifestanti per organizzare le manifestazioni. Ma le misure finora non sono servite a frenare le proteste.