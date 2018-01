Marocco – Liberia: Mohammed VI si congratula con Weah per l’elezione a presidente

Agenpress. Il Re del Marocco, Mohammed VI ha avuto, lunedì, un colloquio telefonico con il Presidente eletto della Repubblica della Liberia, George Weah, nel quale il Sovrano ha ribadito le sue vive congratulazioni Weah per la sua elezione alla guida del suo paese.

Il colloquio è stato anche l’occasione per Weah di ribadire al Sovrano la sua ferma volontà di rinforzare le relazioni multidimensionali che legano la Repubblica della Liberia al Regno del Marocco.

Infatti, nel suo messaggio di congratulazioni inviato a Weah sabato 30 dicembre, il Sovrano marocchino aveva affermato che la fiducia avuta, attraverso queste elezioni presidenziali, attesta la stima del popolo liberiano per Weah grazie alle sue nobili qualità umane e al suo sincero desiderio di promuovere gli interessi del suo popolo, sottolineando che “questa elezione testimonia la forte volontà dei liberiani di consolidare la transizione democratica e di muoversi con fiducia verso il raggiungimento delle loro aspirazioni per un futuro prospero”.

Partendo dai legami della “fraternità africana e dalla solidarietà attiva tra i popoli marocchino e liberiano, nonché i rapporti di cooperazione fruttuosa e stima reciproca tra Marocco e Liberia”, il Re ha espresso la sua determinazione a lavorare con Weah per rafforzare queste relazioni in tutti i settori al servizio degli interessi dei due popoli e di erigere ponti per promuovere la cooperazione reciproca e la solidarietà tra paesi africani e i loro popoli che ambiscono maggiore progresso, prosperità e sviluppo sostenibile in un ambiente sicuro e stabile.