Onda travolge tre turisti sulla Costiera Amalfitana e li trascina in mare: morta una donna

Agenpress – La tragedia è avvenuta a Praiano. Una turista veneta di 55 anni è morta in Costiera Amalfitana, dopo essere stata travolta e risucchiata in mare da un’onda. La donna si trovava in compagnia di un’altra persona e di un’altra coppia di amici. Tre di loro, compresa la vittima, sono finiti in mare; una quarta persona si è tuffata in un secondo momento nel tentativo disperato di salvarli.

L’onda, che ha trascinato la cinquantacinquenne con il marito, insieme all’altra donna, è stata di una violenza inaudita. Per la cinquantacinquenne non c’è stato nulla da fare.

La salma della 55enne è stata trasferita all’ospedale di Castiglione di Ravello (Salerno). Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e i carabinieri. Al momento del salvataggio le tre persone che erano con la donna sono state ascoltate per una prima ricostruzione dell’accaduto.

L’operazione di soccorso in mare è stata effettuata da un gommone della Guardia Costiera di Amalfi, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Salerno. I feriti sono stati trasportati presso il porto di Amalfi dove ad attenderli c’erano i sanitari del 118 di Castiglione di Ravello. Erano sotto choc e in ipotermia.