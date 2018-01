Sicurezza, Maullu (FI): “Più risorse per forze dell’ordine, basta tagli”

Agenpress. “Le forze dell’ordine devono essere supportate concretamente con più risorse, con maggiori finanziamenti.

Per contrastare efficacemente la criminalità bisogna avere il coraggio di stanziare più risorse per le forze dell’ordine, per chi dedica la propria vita alla la nostra sicurezza. È del tutto inammissibile che nel giro di pochi anni i finanziamenti statali destinati alle forze dell’ordine si siano sostanzialmente dimezzati: una decina di anni fa la percentuale del PIL riservata alle spese delle forze dell’ordine era superiore al 2%, mentre con Renzi si arrivò addirittura all’1.1%.

Ciò ha inciso soprattutto sull’efficacia degli interventi, sulla presenza fisica degli uomini armati sul territorio. Con più agenti per le strade, forse la tragedia di Bitonto si sarebbe potuta evitare.

Se non si avrà il coraggio di tornare a investire nelle forze dell’ordine, le conseguenze peggiori si abbatteranno sui cittadini innocenti, sulle vittime della criminalità organizzata, come la 84enne rimasta uccisa dopo essere stata utilizzata come scudo umano durante una sparatoria in Puglia”.