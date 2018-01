Torino. Riti wudù con sacrifici di gatti e galline

Agenpress. Galline sgozzate nelle vasche da bagno nelle case delle mammane nigeriane e gatti torturati ed uccisi per celebrare i riti wudù. Non è una fake -news ma quanto avviene quotidianamente nella zona di Porta Palazzo a Torino e che ci è stato raccontato da persone che hanno assistito personalmente a questi orribili riti che vengono fatti anche a pagamento da alcune “mammane” nigeriana nel quartiere ghetto di Torino.

Le uccisioni di animali hanno un rito preciso,le galline devono essere vecchie e uccise sgozzandole e lasciandole morire poco a poco dentro la vasca da bagno di casa in modo da poter raccogliere il sangue che viene poi usato per la prosecuzione del rito wudù, per quanto riguarda i gatti (meglio se neri e di sesso maschile,ma ci si accontenta anche di gatti maschi non castrati di altro colore), questi vengono uccisi spesso prendendoli a bastonate dopo essere stati chiusi dentro e anche in questo caso il sangue viene raccolto e successivamente utilizzato per la prosecuzione del rito.

Molteplici le motivazioni di questi riti crudeli che vanno dalla sottomissione alle “mame” delle ragazze costrette a prostituirsi fino ai riti di magia nera collaterali al wudù vero e prorpio, ma da qualche mese si sono moltiplicati anche i riti a pagamento che vengono svolti non solo a Torino, ma anche in trasferta in particolare nella zona di Novara e a San Vito di Gaggiano da sempre zona frequentata dalle prostitute nigeriane spesso sottomesse e obbligate a vendersi per strada sotto la minaccia di punizioni malefiche derivanti da questo rito.

“A noi non interessa quali siano le motivazioni per cui si celebrano questi lugubri riti- ci dice il presidente di AIDAA Lorenzo Croce- a noi interessa che non vengano toccati animali, per questo stiamo finendo di raccogliere le notizie e poi nei prossimi giorni manderemo un esposto alla procura di Torino”.