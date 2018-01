Verona. Il cadavere ritrovato a pezzi è di una marocchina di 46 anni. Si cerca il marito

Agenpress – Identificato il corpo fatto a pezzi e ritrovato tre giorni fa in un campo a Gardoni Valeggio sul Mincio. È di una 46enne marocchina, residente a Verona, e la morte viene fatta risalire a circa 24-48 ore precedenti il ritrovamento. La donna era in Italia da circa 20 anni, regolare sul territorio, e viveva svolgendo lavori saltuari, come badante e addetta alle pulizie. Era separata da tempo dal marito, anche lui marocchino, che ora è ricercato dagli investigatori.

La donna, con indosso solo biancheria intima, sarebbe stata uccisa e fatta a pezzi in un’altra località, probabilmente sempre nel veronese, e scaricato nella frazione di Gardoni in un’area notoriamente poco frequentata. L’assassino potrebbe aver usato una sega a motore.

L’autopsia sarà fondamentale anche per capire come sia stata uccisa. Ricostruzione non semplice visto che il cadavere è stato sezionato – probabilmente con una sega elettrica – in una dozzina di parti, trsportato con dei sacchi e sparpagliato dall’assassino in un terreno a ridosso di un uliveto. Il corpo fatto a pezzi era stato ritrovato il 30 dicembre scorso da una donna della zona, tornata sul posto dopo avervi fatto abbeverare il cavallo il giorno precedente. L’assenza di sangue sul luogo del ritrovamento fa pensare che il delitto sia avvenuto da un’altra parte, così come la macabra dissezione, avvenuta dopo il decesso della vittima secondo le ispezioni effettuate sulla salma all’ospedale di Verona.